Inaugurato il nuovo ufficio postale di Grisì

Sarà installato anche il servizio di Postamat

MONREALE, 30 gennaio – Il nuovo ufficio postale della frazione monrealese di Grisì, in via Isabella Catalano, è stato inaugurato ieri 29, alla presenza dell’assessore della giunta comunale di Monreale Giulio Mannino e della vice presidente del consiglio comunale, Antonella Giuliano.

Già operativa, dunque, la nuova sede, a disposizione di una comunità di circa mille abitanti. I lavori di adeguamento dei nuovi locali hanno riconfigurato ambienti ampi di circa sessanta metri quadri, ottimizzandoli tra spazi in area pubblico e area back office. Tra gli interventi strutturali, si è provveduto al totale rinnovo di tutti gli impianti e allestimenti per l’efficientamento energetico, quali l’installazione di climatizzazioni di ultima generazione e di illuminazione led con gestione da remoto, per l’ottimizzazione dei consumi.



Il nuovo ufficio postale si configura con una postazione a sportello per tutte le operazioni finanziarie e postali, un’accogliente sala pubblico e la disponibilità di una rete wi-fi gratuita per tutti i cittadini. Predisposta infine l’infrastruttura tecnica per la futura installazione di un ATM Postamat.

“Ringraziamo Poste Italiane che attraverso il nuovo ufficio postale e a seguito di fruttuose interlocuzioni con l’amministrazione comunale conferma la presenza di servizi indispensabili presso la nostra frazione. Insieme ai nuovi investimenti, rappresentano un ulteriore importante segnale di vicinanza verso chi popola i piccoli centri” - hanno dichiarato l’assessore Giulio Mannino e la vice presidente del consiglio comunale Antonella Giuliano

“La nuova sede alla quale da oggi i cittadini di Grisì potranno rivolgersi conferma la missione di presidio sul territorio di Poste Italiane e dei suoi uffici postali in particolare, da sempre punti di riferimento per grandi e piccole comunità” - ha dichiarato la direttrice filiale Palermo 1 Poste Italiane Roberta Chiesurin. Il nuovo ufficio postale di via Isabella Catalano è aperto al pubblico martedì e giovedì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.