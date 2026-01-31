Recupero della villa belvedere di Monreale, slitta al 2027 l’avvio dell’intervento

Per l’opera è stanziato un finanziamento di 2,5 milioni di euro

MONREALE, 31 gennaio – È destinato a slittare al prossimo anno l’avvio dei lavori di rigenerazione e riqualificazione della villa belvedere di Monreale, finalizzati a renderla nuovamente fruibile al pubblico.

Per l’attuazione dell’intervento è stata stanziata la somma di 2,5 milioni di euro nell’ambito del programma regionale FESR 2021-2027, le cui risorse sono state ripartite sulla base delle intese raggiunte in seno all’Area Funzionale Urbana di Palermo, che comprende il capoluogo e una trentina di comuni limitrofi, fra i quali Bagheria, Carini, Ficarazzi, Monreale, Misilmeri e Villabate.

In particolare, l’opera rientra tra i finanziamenti destinati alla promozione dello sviluppo socio-economico ed ambientale, della cultura, del patrimonio naturale, del turismo sostenibile e della sicurezza nelle aree urbane.

Nei giorni scorsi, la giunta Arcidiacono ha deliberato in merito alla complessiva ridefinizione dei cronoprogrammi dei vari interventi finanziati, fra i quali è compreso appunto quello relativo al recupero della villa belvedere.

Ma ci sarà ancora da aspettare: per l’anno in corso, infatti, l’aggiornata pianificazione finanziaria non contempla alcuna spesa per la realizzazione dei lavori, i cui costi sono stati riprogrammati nell’arco del triennio 2027-2029.

Nel maggio dell’anno passato la giunta comunale ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dell’opera, sul quale il Genio Civile di Palermo ha espresso parere favorevole per quanto riguarda il rispetto della normativa sismica.