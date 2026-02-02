Tassa rifiuti 2026, approvate dalla giunta comunale le scadenze dei versamenti

Per quest’anno il pagamento della Tari è fissato in otto rate

MONREALE, 2 febbraio – Sono state deliberate dalla giunta del Comune di Monreale le scadenze per il pagamento da parte dei contribuenti della tassa sui rifiuti per l’anno 2026.

Per quanto riguarda il versamento dell’acconto, è prevista una suddivisione in cinque rate: le date da tenere presenti sono il 31 marzo, il 30 aprile, il 31 maggio, il 30 giugno e il 31 luglio.

Relativamente al pagamento del saldo, la rateizzazione della Tari è riferita alle date del 31 ottobre, del 30 novembre e del 31 dicembre.Da ricordare che da quest’anno è possibile beneficiare del cosiddetto “bonus rifiuti”, istituito per venire incontro alle necessità dei contribuenti maggiormente esposti a difficoltà economiche, che avranno così modo di ottenere una riduzione del 25 per cento sull’importo della tassa da pagare.

Questa agevolazione viene riconosciuta automaticamente, per cui non occorre presentare alcuna richiesta; spetta ai nuclei familiari che hanno trasmesso all’Inps la “dichiarazione sostitutiva unica” (DSU) e ottenuto per il 2025 un livello di attestazione ISEE inferiore alla prefissata soglia di 9.530 euro. Per le famiglie numerose, cioè quelle con la presenza di almeno quattro figli, il limite è invece stabilito in 20.000 euro.