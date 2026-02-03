Gli studenti di San Martino delle Scale dell’istituto "Margherita di Navarra" premiati al Senato per l’impegno civile e la tutela ambientale

Il concorso nazionale "Testimoni dei Diritti" era bandito dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito

ROMA, 3 febbraio – Si è svolta stamane, a Palazzo Madama, la cerimonia di premiazione del concorso nazionale "Testimoni dei Diritti", bandito dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Tra le eccellenze nazionali distinte per rigore scientifico e impatto civico, l’Istituto Comprensivo Statale "Margherita di Navarra" di Monreale, che ha ricevuto l’alto riconoscimento per il progetto "Piccola comunità, stessi diritti".

La delegazione, guidata dalla Dirigente Scolastica, Patrizia Roccamatisi, che riveste anche l’incarico di assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Monreale era composta dagli studenti della classe 3F e dai docenti referenti, che è sono stati accolti dal Senatore Filippo Sensi, Vicepresidente della Commissione per i diritti umani.

L'iniziativa premiata si è distinta per la capacità di declinare i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Art. 27) e della Costituzione Italiana (Art. 9) nel contesto locale della frazione di San Martino delle Scale. Gli studenti hanno elaborato un'analisi critica sulle disparità di accesso ai servizi culturali e sportivi nelle aree montane, promuovendo la tutela del patrimonio boschivo contro la piaga degli incendi dolosi attraverso un linguaggio comunicativo multimediale e d’impatto.

L’iniziativa ha ricevuto il plauso del sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, il quale ha espresso profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto dall'Istituto. Il Primo Cittadino ha lodato il percorso degli studenti, sottolineando l'importanza di vedere i giovani monrealesi protagonisti in una sede istituzionale così prestigiosa, segno di una comunità scolastica d’eccellenza che sa farsi ambasciatrice della città.

A termine della cerimonia, la Dirigente Patrizia Roccamatisi ha dichiarato: "Questo riconoscimento conferma il ruolo della scuola come presidio di legalità. I nostri studenti hanno dimostrato che la consapevolezza dei propri diritti è il primo passo per una partecipazione democratica effettiva."L’impegno degli studenti non si esaurirà con l'evento romano. Le proposte concrete elaborate dai ragazzi sarà a breve consegnato ufficialmente al Sindaco Alberto Arcidiacono, affinché le istanze per il potenziamento dei servizi e della sicurezza ambientale a San Martino delle Scale possano essere integrate nell'agenda amministrativa “.