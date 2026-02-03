A Simona Forte il “The best of - Una voce per Monreale”

La manifestazione, in occasione dei quindici anni della competizione canora, si è svolta al teatro Imperia nel ricordo di Marcello Micalizzi. LE FOTO

MONREALE, 3 febbraio – È andato in scena, domenica sera, al cine teatro Imperia, “The Best - Una Voce Per Monreale 2011-2025”. Una competizione canora che riassume un quindicennio di serate piene di talenti e magia, organizzate dall’instancabile Mario Micalizzi.

Il concorso canoro, dedicato da un decennio al mai dimenticato Marcello Micalizzi, figlio di Mario, ha sfornato nel corso degli anni talenti che continuano a farsi apprezzare nel panorama musicale locale per il loro timbro e la loro personalità scenica.

Nove di questi (Jessica Greco, Giuseppe Gallo, Pietro Messina, Sofia Giotti, Roberta Pace, Chiara Sabella, Carmen Lupo, Aurora Bellomia e Simone Forte) hanno accettato l’invito di Mario, abbracciando ricordo e nostalgia in una serata piena di applausi e prestazioni canore di pregevole fattura.

Allo spettacolo hanno presenziato il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e l’assessore allo spettacolo Salvo Giangreco. A vincere il primo premio è stata la giovane Simona Forte, che ha portato sul palco la sua versione di “Uguale a lei” di Laura Pausini. Seguono sul podio Pietro Messina, interprete di “Ci vorrebbe il mare” di Marco Masini e Carmen Lupo, con “Quando nasce un amore” di Anna Oxa, che hanno avuto la meglio sugli altri partecipanti per pochissime lunghezze nella classifica finale, sintomo della competizione sana e viva presente sul palco dell’Imperia.