Monreale, lavori Enel non programmati: disservizi nell’erogazione idrica nella giornata di oggi

L’Amap invita la cittadinanza a limitare al massimo il consumo d’acqua

MONREALE, 4 febbraio – L’Amap informa che, a causa di interventi urgenti e non programmati condotti da Enel, si è resa necessaria la sospensione temporanea dei pozzi Boara, principale fonte di approvvigionamento idrico del Comune di Monreale.

L’interruzione dell’attività dei pozzi ha comportato una sensibile riduzione dei livelli di accumulo nei serbatoi cittadini. Di conseguenza, nella giornata di oggi, mercoledì 4 febbraio, si verificheranno disservizi, cali di pressione e ritardi nella normale erogazione idrica.

Queste le zone interessate dai disservizi:

Le utenze ricadenti nelle seguenti aree subiranno variazioni nel servizio:

* Distretto Favara: via Pezzingoli, via Linea Ferrata, via Cretazze, via Favara e zone limitrofe;

* Distretto Ranteria: Centro Storico, piazza Vittorio Emanuele, via Benedetto D’Acquisto, via Pietro Novelli, via Baronio. Manfredi e zone limitrofe;

* Via Esterna Spartiviolo;

* Contrada Strazzasiti;

* Contrada Real Celsi;

* Contrada Miccini.

Amap sta monitorando costantemente la situazione per garantire il ripristino del regolare servizio non appena le condizioni tecniche lo consentiranno, presumibilmente al termine degli interventi sulla rete elettrica e al conseguente riempimento dei serbatoi. Per ulteriori aggiornamenti e dettagli, i cittadini possono consultare il sito ufficiale: www.amapspa.it oppure contattare il numero verde assistenza: 800 915 333

L’azienda invita la cittadinanza a limitare il consumo di acqua alle sole esigenze idropotabili e igieniche essenziali per tutta la durata dell'emergenza.