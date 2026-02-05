Oggi ricorre l’843° anniversario dalla elevazione dell’Abbazia Benedettina di Monreale, in Arcivescovado

Carissimo direttore,

ricorrendo oggi l’843°anno dalla elevazione dell’Abbazia Benedettina di Monreale, in Arcivescovado, con la Bolla “Licet Dominus”, emanata da papa Lucio III il 5 febbraio 1183, ritengo, a memoria, di menzionare i punti salienti del documento pontificio.

Bolla in cui, per la prima volta, compare il nome di Monreale nell’ambito di elevazione del monastero alla dignità arcivescovile.

Accadde Oggi (5 Febbraio 1183)

ERECTIO ABBATIAE MONTEREGALENSIS IN ARCIVESCOVADO - “EREZIONE DELL’ABBAZIA DI MONTEREGALENSE IN ARCIVESCOVADO”

Il “Nonis Februariis” (le none di febbraio) ossia il 5 febbraio, anno del Signore 1183, il Pontefice Lucius III* (171°papa della Chiesa Cattolica, eletto papa a Roma nel 1181) – “Episcopus, Servus Servorun Dei, “servo dei servi di Dio”: locuzione latina utilizzata dal secolo IX in avanti nei documenti emanati dal papa) con la Bulla “Licet Dominus”, emessa da papa Lucio III, dalla residenza (exilio) di Velletri, (nel terzo anno di pontificato)“ per mano di Alberti S.R.E. Presbyteri Card. et Cancellarii (Cardinale Presbitero e cancelliere), e da 16 Cardinali, di cui 3 Vescovi, 5 Presbiteri e 8 Diaconi, sottoscritta dallo stesso pontefice, si concede (si riconosce) la Dignità di Metropoli all’Abbazia Monteregalese.

-Si eleva la Chiesa di Monreale a sede Metropolitana arcivescovile.

-Si concede la dignità di Archiepiscopo di Montis Regalis (ad Arcivescovo Metropolita di Monreale), a frati Guillelmo, (Guglielmo) Abate e Signore della Chiesa di Monreale.

-Si conferisce all’Abate Guglielmo il pallium “il pallio, simbolo pastorale di giurisdizione e comunione con il papa, costituito da una striscia di lana bianca, tessuta con le lane degli agnelli, benedetti, piegato ad anello, con due lemmi pendenti, ornato da sei piccole croci nere”.

(Il pallio sta a rappresentare il Buon Pastore, ovverosia Cristo, con sulle spalle la pecora smarrita, simbolo del compito pastorale, della cura delle anime dell’autorità del metropolita in comunione con Roma).

Nella parte ultima della bolla è scritto:

Datum Velletri (data in Velletri) per manum di Alberti S.R.E. Presbyteri Card. Et Cancellarii, Nonis Februariis. Ind. Incarnazione. Dominicae anno MCLXXXII. Pontefic. vero Dom. Lucii Papae III. An. III). (scritto con la tipica datazione dei documenti medievali).

Si scioglie come Pontifucatus vero domini Lucii Papae III, anno III, (ossia “al terzo anno del pontificato del Signore, papa Lucio III). Nel periodo compreso tra il 1° settembre1183 e il 31 agosto 1184.

Ubaldo Allucingolo (cardinale, vescovo di Ostia e di Velletri) viene eletto Papa in età avanzata il 1° settembre, 1181, dopo Papa Alessandro III. Breve, il suo regno,1181 – 1185.

*Lucio III (nella foto in basso) fu il primo pontefice della storia ad essere eletto a maggioranza qualificata di due terzi dei votanti sulla base del canone “Licet de evitanda discordia” promulgato nel 1179 da Alessandro III nel corso del III Concilio Lateranense.

Papa Clemente III (al secolo Paolo Scolari) solo nel 1188 aggrega e sottomette alla sede Metropolitana di Monreale la Chiesa di Siracusa, una delle prime chiese delle comunità cristiane d’Europa, quale sede suffraganea alla Metropolitana di Monreale.

Dal 5 febbraio 1183 succedono all’amministrazione spirituale e canonica dell’arcidiocesi 58 arcivescovi. Ultimo arcivescovo è S.E. mons. Gualtiero Federico Isacchi, nominato da Papa Francesco, (nato Jorge Mario Bergoglio) il 28 Aprile 2022. Consacrato arcivescovo di Monreale il 22 luglio 2022 dal cardinale Marcello Semeraro.