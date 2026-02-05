Referendum, aperti i termini per sostituire i presidenti di seggio rinunciatari

Possibile presentare domanda fino alle ore 14 del 21 marzo

MONREALE, 5 febbraio – In vista del Referendum popolare confermativo in programma il 22 e 23 marzo 2026, il Comune di Monreale ha avviato la procedura per la formazione di un elenco di cittadini disponibili a subentrare ai Presidenti di Seggio rinunciatari.

L’iniziativa, promossa dall’Area Affari Istituzionali e Generali – Ufficio Elettorale, ha l’obiettivo di garantire il regolare insediamento e il corretto funzionamento di tutte le sezioni elettorali presenti sul territorio comunale.

Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei requisiti di legge. Le candidature dovranno pervenire entro le ore 14 del 21 marzo prossimo, utilizzando l’apposito modello disponibile presso l’Ufficio Elettorale o scaricabile dal sito istituzionale del Comune.

La domanda potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo, presso il Complesso Monumentale Guglielmo II in Piazza Guglielmo, oppure trasmessa via email o PEC all’indirizzo comune.monreale@pec.it o elettorale@comune.monreale.pa.it, allegando copia del documento di identità o firma digitale.

Nella richiesta, i candidati dovranno dichiarare i propri dati anagrafici, l’assenza di cause ostative allo svolgimento dell’incarico, un recapito telefonico per eventuali convocazioni d’urgenza e l’eventuale esperienza maturata in precedenti consultazioni elettorali.

Dal Comune precisano che l’inserimento nell’elenco non equivale all’iscrizione all’Albo dei Presidenti di Seggio, ma ha validità esclusivamente per la sostituzione immediata dei rinunciatari nominati dalla Corte d’Appello in occasione della prossima tornata referendaria.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Elettorale al numero 091 6564452 o consultare l’avviso completo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monreale.





