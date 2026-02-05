Rottamazione quinquies dei tributi locali: il comune avvia l’iter regolamentare

È prevista dalla legge di bilancio 2026

MONREALE, 5 febbraio – L’amministrazione comunale avvia il percorso per l’adesione alla “rottamazione quinquies” dei tributi locali, prevista dalla legge di bilancio 2026, con l’obiettivo di offrire una risposta concreta alle difficoltà economiche che stanno colpendo cittadini, famiglie, imprese e commercianti.

Con un atto di indirizzo dell’assessore al Bilancio, Nadia Battaglia, è stato dato mandato agli uffici comunali di predisporre la proposta di deliberazione consiliare e il relativo Regolamento, che consentirà la regolarizzazione dei debiti tributari senza sanzioni e interessi, prevedendo rateizzazioni ampie e sostenibili, nel rispetto degli equilibri finanziari dell’Ente.

«In un momento storico complesso – dichiara Battaglia – riteniamo doveroso mettere il Comune al fianco di cittadini e famiglie che faticano ad arrivare a fine mese, così come di imprese e commercianti che rappresentano il cuore economico e sociale del nostro territorio. Questa misura non è un condono, ma una scelta di responsabilità e di giustizia fiscale».

La definizione agevolata dei tributi locali si inserisce in una strategia amministrativa che punta a favorire l’adempimento spontaneo, ridurre il contenzioso e migliorare la capacità di riscossione, senza penalizzare chi, pur volendo pagare, si è trovato in difficoltà per cause economiche indipendenti dalla propria volontà.

«Sostenere chi produce, chi lavora e chi mantiene viva la nostra comunità – prosegue l’assessore Battaglia – significa anche costruire strumenti che permettano di rientrare nella regolarità senza il peso di sanzioni e interessi che spesso rendono impossibile il pagamento. Vogliamo un Comune giusto, vicino e credibile».

La proposta di adesione alla “rottamazione quinquies” e il relativo Regolamento saranno varati dal Consiglio Comunale per le valutazioni e le determinazioni di competenza, al fine di garantire equità fiscale, sostegno al tessuto economico locale e solidità dei conti pubblici.