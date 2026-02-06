Raccolta differenziata, Monreale comune “Riciclone” 2026

Il riconoscimento stamattina ai Cantieri Culturali della Zisa a Palermo

PALERMO, 6 febbraio – C’è anche il Comune di Monreale tra i centri virtuosi della Sicilia premiati oggi, in occasione della cerimonia dei “Comuni Ricicloni Sicilia”, organizzata da Legambiente presso lo Spazio Mediterraneo dei Cantieri Culturali alla Zisa.

Il prestigioso riconoscimento, assegnato nell'ambito della campagna Sicilia Munnizza Free, certifica l’importante traguardo raggiunto dall'amministrazione Arcidiacono nella gestione dei rifiuti e nell’incremento delle percentuali di raccolta differenziata, posizionando il Comune tra le realtà più virtuose dell’isola. A ritirare il premio sono intervenuti l’assessore all’Igiene Urbana, Giulio Mannino, e il funzionario Nazzareno Salamone, dell’Ufficio Tecnico comunale.

"Questo premio non è solo un riconoscimento per l'amministrazione, ma per tutta la cittadinanza di Monreale – ha dichiarato Mannino a margine della premiazione. – Essere qui oggi dimostra che il percorso intrapreso verso una gestione sostenibile del territorio è solido. Un ringraziamento va agli uffici, rappresentati oggi dall'architetto Salamone, e a tutti i cittadini che, con il loro impegno quotidiano, rendono possibile questo risultato. Un ringraziamento particolare alla ditta Ecolandia e a tutti gli operatori che con grande impegno portano avanti un lavoro encomiabile".

Il dossier di Legambiente ha evidenziato come Monreale abbia saputo consolidare performance di rilievo, contribuendo sensibilmente a ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati e promuovendo le buone pratiche di riuso e riciclo.