San Valentino, torna a Monreale il contest fotografico

Un cuore luminoso sarà installato in piazza Vittorio Emanuele per scattare i selfie

MONREALE, 6 febbraio – Monreale torna a celebrare la Festa degli Innamorati con un’iniziativa che vuole avere un forte valore simbolico ed emozionale.

In occasione di San Valentino, infatti, l’amministrazione comunale, come fatto in passato, ha deciso di installare un elegante arco luminoso a forma di cuore in piazza Vittorio Emanuele, che sarà presente dal 9 al 15 febbraio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il centro cittadino e offrire a cittadini e visitatori uno spazio suggestivo dove le coppie potranno scattare un selfie ricordo, simbolo dell’amore e della condivisione. Un gesto semplice ma significativo, pensato per rendere ancora più speciale l’atmosfera della città durante la settimana dedicata agli innamorati.

A corredo dell’installazione luminosa, l’amministrazione intende inoltre avviare un contest fotografico, che premierà lo scatto più bello realizzato sotto il cuore luminoso. Il premio destinato alla coppia vincitrice non comporterà ulteriori oneri per il bilancio comunale.

L’iniziativa trae origine dall’atto di indirizzo dell’assessore allo Spettacolo, Salvatore Giangreco, ed è stata oggetto di apposita deliberazione della Giunta Municipale. Per la realizzazione dell’iniziativa è previsto un impegno di spesa di 2.000 euro, a valere sul capitolo di bilancio destinato a manifestazioni, feste e spettacoli.