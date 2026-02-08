San Castrense, iniziano oggi i tradizionali festeggiamenti

Conclusione mercoledì con la processione e il pontificale

PALERMO, 8 febbraio - Avrà inizio stamattina, domenica 8 febbraio, con la santa messa alle 11 presso la Parrocchia di San Castrense il triduo in onore di San Castrense, patrono della città e dell’arcidiocesi. La messa sarà presieduta da Don Calogero Latino, della Caritas diocesana.

Nei giorni successivi, 9 e 10 febbraio le messe saranno celebrate presso la chiesa di San Castrense alle ore 18 e presiedute sempre da don Calogero Latino.

Mercoledì 11 febbraio sarà, invece, il giorno in cui festeggiamenti entreranno nel vivo con la messa prevista al mattino alle 11, mentre alle 16.30 muoverà la processione dell'urna con le reliquie del santo verso la Cattedrale, dove alle 18, si terrà il solenne pontificale presieduto dall’arcivescovo Gualtiero Isacchi.

Le sue reliquie oggi si conservano, infatti, all’interno del duomo di Monreale, nella cappella a lui dedicata, nella famosa urna d’argento che viene portata in processione nel giorno della sua solennità dalla chiesa di San Castrense fino al duomo, che fu fatta realizzare dal cardinale Cosimo Torres, nipote del cardinale Ludovico Torres, nel 1637.