L’Anteas di Monreale avvia una serie di iniziative e attività

Il coordinamento dell’associazione è stato affidato a Enzo Demma

MONREALE, 8 febbraio – La sezione di Monreale dell’Anteas si prepara ad avviare una nuova e intensa stagione di iniziative e di attività.

Fondata nel 1996 traendo spunto da varie esperienze locali promosse e sostenute dalla Federazione Nazionale Pensionati della Cisl, l’associazione è attualmente presente in ogni parte d’Italia con circa 500 sodalizi di volontariato e di promozione sociale e conta più di 80.000 aderenti.

Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro degli iscritti monrealesi, che hanno definito la composizione del nuovo consiglio direttivo locale, individuando come coordinatore Enzo Demma (nella foto) e affidando l’incarico di responsabile della segreteria all’ex funzionario comunale Ivana Forzieri.

«L’Anteas non opera soltanto nell’ambito della terza età, - spiega Demma - ma ci rivolgiamo, più in generale, a chiunque abbia voglia di impegnarsi nel promuovere esperienze di cittadinanza attiva e di contrasto alla solitudine involontaria. Sono e saranno benvenuti tutti coloro che intendono condividere l’impegno della solidarietà civile e sociale: ci caratterizziamo per la capacità di “andare incontro” alle persone di ogni età e alle loro esigenze o necessità».

A seguito dell’avviso pubblicato nel dicembre scorso dal Comune di Monreale sull’utilizzo dei fondi della cosiddetta “democrazia partecipata”, sono state presentate dall’Anteas due proposte progettuali, che riguardano lo svolgimento di diversificate attività culturali, psico-sociali, laboratoriali, ricreative, formative e informatiche per i cittadini anziani.

I due progetti saranno ora esaminati da un’apposita commissione comunale: «Pensiamo e speriamo che le nostre proposte - afferma Enzo Demma - possano essere favorevolmente valutate, in maniera da poterle concretamente attuare, offrendo così agli anziani di Monreale interessanti e valide opportunità di socializzazione, di svago e di apprendimento».