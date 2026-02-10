Via Fondo Cangemi, prende fuoco una vettura

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco
MONREALE, 10 febbraio – Momenti di tensione stamattina in via Fondo Cangemi, dalle parti di via Venero, dove, per cause ancora da chiarire, è andata a fuoco una vettura.
Poco prima delle 8,30 una Fiat Panda ha iniziato a bruciare, facendo alzare una colonna di fumo dal vano motore. Per spegnere il rogo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, intervenuti con due mezzi. L’auto è andata danneggiata, da capire se in maniera definitiva. Qualche ripercussione sul traffico cittadino a causa del mini assembramento di mezzi che si è creato nella zona.
