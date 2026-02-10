Il Comune verso una transazione con il condominio “Il Quadrifoglio”

L’accordo supera i 190 mila euro

MONREALE, 10 febbraio – Potrebbe chiudersi con un accordo transattivo da oltre 190 mila euro una lunga e complessa vicenda giudiziaria che vede contrapposti il Comune di Monreale e alcuni condomini del complesso residenziale “Il Quadrifoglio”, danneggiati dal fenomeno franoso del 3 novembre 2018.

La storia ha origine nel 2019, quando il condominio, attraverso lo studio legale De Luca, presentò ricorso per denuncia di danno temuto davanti al Tribunale di Palermo, chiedendo interventi urgenti per eliminare una situazione di pericolo legata al dissesto del terreno sovrastante l’edificio, in particolare lungo via Pietro Novelli. Nel procedimento furono chiamati in causa, oltre al Comune, anche la società Il Quadrifoglio s.r.l. in liquidazione, l’Agenzia nazionale dei beni confiscati e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nel 2022, il Tribunale di Palermo ordinò al Comune di Monreale l’esecuzione immediata di una serie di opere di messa in sicurezza e di monitoraggio delle acque piovane, riconoscendo una responsabilità diretta dell’ente. Con la stessa ordinanza il Comune venne condannato al pagamento delle spese legali, degli onorari e dei costi della consulenza tecnica d’ufficio, per un importo complessivo superiore ai 28 mila euro. L’amministrazione comunale decise di non proporre appello.

La vicenda non si è però fermata lì. Nell’aprile 2025, sei condomini del complesso “Il Quadrifoglio” hanno avviato un nuovo giudizio civile contro il Comune, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito della frana del 2018. La richiesta complessiva ammonta a 384.730 euro, oltre interessi e rivalutazione.

Nel corso del procedimento, il giudice istruttore ha formulato una proposta conciliativa, ritenendo congrua una soluzione che dimezza la pretesa risarcitoria. La proposta prevede il pagamento, da parte del Comune di Monreale, di 192.164 euro, oltre interessi e spese di giudizio per circa 7.000 euro. La Giunta municipale, valutato l’interesse pubblico e il rischio di una possibile soccombenza più onerosa, si è detta favorevole alla definizione bonaria della controversia. Le somme necessarie risultano già accantonate nel fondo rischi per il contenzioso, evitando così la formazione di un debito fuori bilancio.

L’eventuale accordo transattivo consentirebbe al Comune di chiudere definitivamente una vertenza che si trascina da oltre sei anni, mettendo fine a un contenzioso complesso e costoso, legato a una delle frane più rilevanti degli ultimi anni nel territorio monrealese.