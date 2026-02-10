Protezione Civile, assegnato l’appalto per realizzare la nuova sede di via Pileri

Gara da 830 mila euro: lavori affidati alla Vican Costruzioni

MONREALE, 10 febbraio – Dopo oltre un anno di procedure, ricorsi e vicissitudini varie, si è finalmente chiusa la complessa gara d’appalto da 830 mila euro bandita dal Comune di Monreale per la realizzazione di un importante intervento pubblico finanziato dal Ministero dell’Interno.

I lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla Vican Costruzioni s.r.l. di Favara (Agrigento), che ha offerto un ribasso del 31,9751% sull’importo a base d’asta. La procedura era partita nel novembre 2024 con l’affidamento dei servizi tecnici all’architetto Fabio Campisi, incaricato della progettazione esecutiva, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza. Il progetto, dal valore complessivo di 830.489,35 euro, è stato validato e approvato dalla Giunta comunale nell’aprile 2025.

Nel maggio 2025 si è entrati nella fase più delicata: quella della gara d’appalto. La prima proposta di aggiudicazione era stata formulata in favore della F.A.E. Costruzioni s.r.l., risultata prima classificata con un ribasso di oltre il 31%. Tuttavia, in sede di verifica dei requisiti, è emerso che l’impresa non risultava iscritta alla White List antimafia della Prefettura di Caltanissetta. Nonostante la richiesta di iscrizione fosse stata presentata, l’assenza dell’esito ha portato la stazione appaltante a riaprire la gara e a escludere l’operatore.

La nuova proposta di aggiudicazione è quindi passata alla Teknoservizi s.r.l. di Acireale. Contro questa decisione, la F.A.E. Costruzioni ha presentato ricorso al TAR Sicilia, chiedendo l’annullamento degli atti di gara. Il Tribunale amministrativo, con sentenza del 24 giugno 2025, ha però respinto il ricorso, ritenendolo infondato.

Nonostante la pronuncia favorevole all’Ente, la procedura ha subito un ulteriore stop: la Teknoservizi, pur formalmente aggiudicataria, non ha trasmesso la documentazione necessaria per la stipula del contratto, nonostante i ripetuti solleciti del Comune. Di conseguenza, nell’ottobre 2025, l’amministrazione ha revocato l’aggiudicazione ed escluso anche questo operatore dalla gara.

Per evitare la perdita del finanziamento ministeriale, il Comune ha deciso di riattivare la procedura, individuando come nuovo aggiudicatario la Vican Costruzioni s.r.l., terza classificata, dopo la verifica positiva di tutti i requisiti. L’aggiudicazione definitiva è arrivata con determinazione dirigenziale dell’11 dicembre scorso, per un importo contrattuale di 415.124,93 euro.

Il contratto di appalto è stato firmato il 16 gennaio, sancendo la conclusione di una delle gare più travagliate degli ultimi anni a Monreale. Grazie al forte ribasso d’asta, il Comune ha registrato economie per oltre 148 mila euro, pur mantenendo invariato il quadro economico complessivo dell’intervento.