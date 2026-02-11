Monreale alla BIT di Milano riceve il premio “Luminous Destination 2026”

Battaglia: “Riconoscimento che lancia la città nel mercato turistico internazionale”

MONREALE, 10 febbraio – Dopo oltre un anno di procedure, ricorsi e vicissitudini varie, si è finalmente chiusa la complessa gara d’appalto da 830 mila euro bandita dal Comune di Monreale per la realizzazione di un importante intervento pubblico finanziato dal Ministero dell’Interno.

Un premio che non è solo una celebrazione della bellezza, ma un’affermazione del brand Monreale su una delle piattaforme di promozione turistica più importanti al mondo. La premiazione, avvenuta ieri sul Main Stage della BIT alla presenza della conduttrice RAI Eva Crosetta, colloca Monreale in un’élite di dieci destinazioni italiane capaci di rispondere alla sfida dell'overtourism.

La partecipazione alla BIT permette a Monreale di interfacciarsi direttamente con i grandi buyer internazionali, dimostrando che è possibile coniugare il prestigio del sito UNESCO con un modello di sviluppo sostenibile ed equilibrato.

L’assessore al Turismo Nadia Battaglia, presente a Milano per l’occasione, ha sottolineato l’importanza strategica della fiera e del premio: «Ricevere questo riconoscimento alla BIT di Milano ha un valore doppio. Da un lato certifica la qualità del nostro operato sul fronte della sostenibilità; dall’altro ci offre una visibilità internazionale senza precedenti. Monreale viene premiata per la sua visione: non vogliamo una crescita turistica indiscriminata, ma un modello che generi valore duraturo per i cittadini e un'esperienza autentica per i visitatori.» Essere una "Luminous Destination" significa per Monreale apparire sui radar dei principali operatori del settore come una meta capace di Innovare l'accoglienza, mantenendo salde le radici storiche. Promuovere flussi turistici consapevoli, lontani dal turismo "mordi e fuggi".

Valorizzare il territorio oltre il duomo, includendo l'identità locale e il paesaggio. Il premio conferma che la strada intrapresa dall’amministrazione Arcidiacono è quella corretta per interpretare le nuove sfide del mercato globale, rendendo Monreale un punto di riferimento per il turismo di qualità del 2026.