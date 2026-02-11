A Monreale arriva Gaia Gentile: terrà una masterclass di canto moderno

Si terrà il 28 febbraio e il 1° marzo

MONREALE, 11 febbraio – Il 28 febbraio e IL 1° marzo a Monreale si terrà un evento straordinario dedicato alla formazione musicale: la masterclass di Canto Moderno con la performer Gaia Gentile, organizzata dalla Sicily Music Academy.

Due giornate intensive pensate per cantanti ed amatori del canto, insegnanti di canto e studenti di musica che vogliono trasformare la propria voce in uno strumento potente e unico. L’evento rappresenta un’occasione rara per confrontarsi con una professionista di livello internazionale, attualmente in tournèe in Brasile e che ha conquistato il pubblico con la sua partecipazione a The Voice Generation e alle trasmissioni musicali della RAI.

La masterclass toccherà aspetti fondamentali del canto moderno: la tecnica vocale contemporanea, la gestione del suono e della respirazione l’interpretazione e comunicazione sul palco, lo sviluppo dell’identità artistica

l termine del percorso, ogni partecipante riceverà un certificato di frequenza, attestando l’avvenuta partecipazione a questa esperienza formativa esclusiva.

«Investire nella propria formazione significa dare strumenti concreti ai giovani talenti del territorio - dichiara Davide Cutrona, direttore della Sicily Music Academy. - Un evento come questo non è solo un’opportunità di crescita vocale, ma anche un momento di confronto diretto con una professionista che ha portato la sua arte sulle grandi platee italiane».

Soltanto gli ultimi cinque posti sono disponibili. Per informazioni, iscrizioni e richiesta programma delle due giornate possibile contattare sicilymusicacademy@gmail.com. Telefono: 3293715380.