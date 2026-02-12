È operativo l’ambulatorio infermieristico alla Casa di Comunità di piazzale Cirba

Presto aprirà anche il centro di vaccinazione

MONREALE, 12 febbraio – Un nuovo e importante passo avanti per la sanità territoriale nel Comune di Monreale.

Il sindaco Alberto Arcidiacono rende nota l’attivazione a pieno regime dell’ambulatorio infermieristico presso la Casa di Comunità recentemente inaugurata in contrada “Cirba”. La notizia è stata ufficializzata dal direttore del distretto 42 ASP di Palermo Giuseppe Termini, che nel comunicare direttamente al primo cittadino il potenziamento dei servizi, ha inoltre confermato che a breve sarà pienamente operativo anche il centro di vaccinazione all'interno della stessa struttura. L'attivazione segue il costante lavoro di coordinamento svolto dal coordinatore della Casa di Comunità Domenico Di Palermo. L’ambulatorio infermieristico è già a disposizione dell’utenza con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.