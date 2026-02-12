Trasporto pubblico dell’Ast, disagi quotidiani per gli studenti: attese fino a un’ora alle fermate

Sandro Russo: “Auspichiamo un intervento del sindaco”

MONREALE, 12 febbraio – Il servizio di trasporto pubblico dell’Ast continua a creare forti disagi nel territorio, con ritardi frequenti, corse irregolari e, in alcuni casi, autobus soppressi.

A subirne maggiormente le conseguenze sono soprattutto gli studenti, costretti spesso ad attendere anche oltre un’ora alle fermate prima dell’arrivo del mezzo successivo.

Una situazione che, secondo numerose segnalazioni, si ripete quasi quotidianamente e che sta generando crescente malcontento tra famiglie e ragazzi. Gli orari programmati non vengono rispettati, le coincidenze saltano e il rientro a casa avviene spesso nel tardo pomeriggio, con inevitabili ripercussioni sull’organizzazione familiare e sul rendimento scolastico.

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale Sandro Russo (PD), che ha acceso i riflettori sui disservizi del trasporto, raccogliendo le lamentele di studenti e genitori. «Non è accettabile che nel 2026 i nostri figli debbano restare per strada così a lungo, senza informazioni certe sugli orari», fanno sapere alcune famiglie, ricordando come si tratti di un servizio pubblico essenziale che dovrebbe garantire puntualità e affidabilità.

I problemi non riguardano soltanto le corse del mattino verso gli istituti scolastici, ma anche il rientro pomeridiano. In diversi casi gli studenti restano in attesa alle fermate in condizioni climatiche avverse e senza adeguati ripari, aumentando il senso di disagio e insicurezza.

Di fronte a questa situazione, cresce la richiesta di un intervento da parte dell’amministrazione comunale. Lo stesso consigliere Russo sollecita il coinvolgimento diretto del sindaco, Alberto Arcidiacono, affinché avvii un confronto urgente con i vertici AST per chiarire le cause dei disservizi e individuare soluzioni concrete. Tra le ipotesi avanzate, il potenziamento delle corse negli orari di punta e un maggiore controllo sul rispetto degli orari programmati.

Il trasporto pubblico, ricordano cittadini e famiglie, rappresenta un servizio fondamentale per garantire il diritto allo studio e la qualità della vita della comunità. Senza interventi tempestivi, il rischio è che l’attuale disagio si trasformi in un problema strutturale destinato a peggiorare.