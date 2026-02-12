Monreale, una città turistica da rendere più vivibile per i residenti

Fra le tante problematiche, spiccano quelle legate alla viabilità e alla mobilità

MILANO, 12 febbraio – «Luminous Destinations» è la nuova iniziativa promossa da “Visit Italy” che è stata presentata alla Borsa internazionale del turismo che si è svolta nei giorni scorsi a Milano.

Si tratta di un progetto che si caratterizza come risposta culturale al cosiddetto “overtourism”, ridistribuendo attenzione e valore su quelle vaste zone del territorio italiano che rimangono fuori dai grandi flussi, anche se rappresentano una parte essenziale dell’identità del Paese. Da ora in avanti, annualmente “Visit Italy” individuerà le dieci destinazioni che hanno interpretato al meglio un modello di turismo più equilibrato, consapevole e sostenibile.

Per il 2026 le destinazioni che sono state selezionate sono Arezzo, Castelsaraceno, Viterbo, Cingoli, Oratino, Genova, Livigno, Borutta, Gerace e Monreale; le scelte puntano su territori impegnati a sviluppare modelli di accoglienza consapevole, coniugando paesaggio, cultura, comunità ed equilibrata gestione dei flussi dei visitatori.

La notizia che Monreale sia stata inserita fra queste località ovviamente non può che essere accolta con soddisfazione; è un riconoscimento di sicuro prestigioso, che pone in risalto anche in ambito internazionale l’attrattività e le potenzialità turistiche della città.

Va comunque considerato che secondo i promotori dell’iniziativa, «Luminous Destinations» si basa sul principio-chiave secondo cui “un luogo è davvero attrattivo quando è sostenibile anzitutto per chi lo vive”. E su questo aspetto potrebbe dirsi che casca l’asino…

Se non c’è dubbio, infatti, che con il suo straordinario patrimonio monumentale Monreale ha tutte le carte in regola per affermarsi sempre più come meta turistica di alto interesse, appare evidente a chiunque che c’è ancora parecchio da fare nel miglioramento della vivibilità e nella crescita della qualità dei servizi. Oggettivamente, qui non ci siamo.

Certo, non tutte le responsabilità per le diffuse e palesi carenze possono essere indistintamente addossate all’amministrazione comunale; è chiaro, però, che spetta anzitutto a chi è alla guida della città per volontà dei Monrealesi promuovere iniziative e interventi per superare (o quantomeno ridurre) i disservizi e disagi che subiscono i turisti e soprattutto i residenti, ad iniziare dalle avvilenti e tormentanti problematiche che riguardano la viabilità e la mobilità.

Su questo versante è lecito aspettarsi un deciso ed efficace “cambio di passo” da parte degli attuali amministratori: sono in molti ad auspicare che possano liberarsi dalla bulimica smania di proporre in continuazione feste, sagre, spettacoli ed eventi vari d’intrattenimento e svago per dedicarsi con concretezza e incisività a ciò che davvero interessa alla cittadinanza.