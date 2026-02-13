I ladri entrano nella sede dell’Auser, rubate attrezzature dell’associazione

Il blitz stanotte nell’ex mobilificio Mulè

MONREALE, 13 febbraio – Forse cercavano oggetti di valore, che difficilmente potevano esserci. E così hanno dovuto “accontentarsi di qualche oggetto di poco conto, con cui rimedieranno al massimo poche decine di euro.

Sono i “bravi” che sono entrati, nelle ore notturne, tra ieri e stamattina, nella sede dell’Auser di via Venero, nell’edificio dell’ex mobilificio Mulè, portando via un tv color, qualche microfono che serviva per le iniziative dell’associazione e poca altra roba.

Davvero un brutto gesto, più per il significato, che per il valore economico della merca trafugata in sé e per sé. Rubare nella sede di un sodalizio che si occupa da anni di attività ludiche e culturali degli anziani, facendo da punto di riferimento per tanti monrealesi avanti con gli anni, è un fatto che diventa ancora più brutto di quanto non lo sia un normale atto predatorio, commesso altrove.

A fare la triste scoperta sono stati oggi pomeriggio alcuni soci, che si sono recati nella sede di via Venero, per portare avanti le attività odierne. Sono stati loro a riscontrare i segni di effrazione e rendersi conto degli oggetti che mancavano.

Come detto, il furto è avvenuto nelle ore notturne, dal momento che fino a tarda ora, ieri sera, nel centro erano presenti alcune soci, impegnati nelle prove di uno spettacolo che stanno preparando.

Dell’accaduto sono stati informati i carabinieri di Monreale, ai quali il presidente Biagio Cigno ha già sporto denuncia. Il sindaco di Monreale, frattanto, hanno fatto sapere che il comune si farà carico di dotare l’associazione del materiale oggi sottratto.