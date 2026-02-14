Furto nell’ex mobilificio Mulè, ne ha fatto le spese pure l’associazione Trinacria Bedda

Portato via materiale tecnico che serviva per le esibizioni

MONREALE, 14 febbraio – Anche l’associazione Trinacria Bedda ha fatto le spese dell’irruzione predatoria, avvenuta nella notte tra giovedì e ieri nell’edificio dell’ex mobilificio Mulè.

Il gruppo folk, che ha la sua base d’appoggio nell’immobile di via Venero, assieme all’Auser, ha fatto la triste scoperta del blitz notturno, a seguito del quale alcuni oggetti sono stati asportati.

“Siamo dispiaciuti nel doverlo comunicare – affema una nota del gruppo – ma anche l'associazione Trinacria Bedda ha subito contemporaneamente con i soci Auser il furto all'interno della sede comunale dell'ex mobilificio Mule' che ha visto sottratto casse microfoni e tutto materiale tecnico ed elettrico che serviva per le esibizioni del gruppo folkloristico. Siamo amareggiati – conclude la nota – tanta tristezza. Oltre al danno materiale c’è anche quello morale”. La presidente Patrizia Terzo ha sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di Monreale.