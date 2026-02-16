Il giovane monrealese Valerio Compagno nuovo campione della Ruota della Fortuna

Studente di medicina, 22 anni, ha vinto la puntata di stasera del noto programma televisivo di Canale 5 condotto da Gerry Scotti

COLOGNO MONZESE, 16 febbraio – Il giovane monrealese Valerio Compagno stasera ha partecipato alla nota trasmissione televisiva della Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti, su canale 5.

Valerio, 22 anni, giovane studente di Medicina si è distinto per la sua bravura, arrivando al round finale del gioco e vincendo il montepremi di 21 mila euro, confermandosi campione della puntata.

Accompagnato in studio dalla fidanzata Erika, grazie alle sue risposte è riuscito a superare tutte le fasi del gioco, dove si è distinto sugli altri concorrenti fino ad arrivare alla fase finale in cui fra le tre soluzioni da trovare è riuscito a cogliere la terza, risultando così vincitore del relativo montepremi e campione della puntata.