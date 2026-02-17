Campi della Ranteria, il comune accelera: adesso il via ufficiale dei lavori, conclusione entro giugno

Approvato il nuovo cronoprogramma, dopo le criticità emerse

MONREALE, 17 febbraio – L’amministrazione comunale di Monreale accelera sulla realizzazione del centro sportivo polivalente della Ranteria, uno degli interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La Giunta ha infatti approvato il nuovo cronoprogramma dei lavori per la rifunzionalizzazione dell’impianto destinato alla promozione delle attività sportive, progetto inserito nel Piano urbano integrato della Città Metropolitana di Palermo denominato “Palermo: metropoli aperta, città per tutti”.

L’opera, del valore complessivo di oltre 1,15 milioni di euro, rientra nella Missione 5 – Inclusione e coesione del PNRR ed è finanziata con fondi europei, del Piano nazionale complementare e risorse statali. Il Comune di Monreale è soggetto attuatore dell’intervento.

La decisione di rimodulare il cronoprogramma si è resa necessaria dopo l’emergere di criticità tecniche e organizzative che avrebbero reso incompatibili le tempistiche originarie con le stringenti scadenze imposte dal PNRR. Il nuovo calendario prevede la consegna dei lavori sotto riserva di legge e l’avvio del cantiere il 18 febbraio 2026, con conclusione fissata al 29 giugno 2026.

Per rispettare i target europei sarà previsto un potenziamento delle risorse umane in cantiere e una riorganizzazione delle lavorazioni, con l’obiettivo di eliminare tempi morti e aumentare l’efficienza complessiva dell’esecuzione. Le attività saranno costantemente monitorate dalla direzione lavori e dal coordinamento per la sicurezza, nel rispetto della normativa vigente.

Il progetto esecutivo aveva già ottenuto tutti i pareri necessari attraverso conferenza dei servizi conclusa positivamente nel novembre 2025. Successivamente si è resa necessaria la sostituzione del direttore dei lavori, dopo le dimissioni del professionista inizialmente incaricato, con l’affidamento dell’incarico a una nuova società tecnica nel febbraio 2026.

Con l’approvazione del nuovo cronoprogramma, la Giunta ha inoltre demandato agli uffici competenti l’adozione di tutti gli atti amministrativi conseguenti e le comunicazioni ai ministeri finanziatori.

L’obiettivo è quello consegnare alla città un impianto sportivo moderno e pienamente funzionale entro l’estate, garantendo al contempo il rispetto delle scadenze europee e la salvaguardia dei finanziamenti ottenuti.