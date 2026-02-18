Aquino, la festa di Carnevale colora le vie della frazione

All’appuntamento di ieri hanno partecipato adulti e bambini

MONREALE, 17 febbraio – L’amministrazione comunale di Monreale accelera sulla realizzazione del centro sportivo polivalente della Ranteria, uno degli interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’evento, organizzato dalla parrocchia di San Giuseppe grazie all’impegno dei volontari dell’oratorio, in collaborazione con la cooperativa San Carlo Borromeo, ha visto una partecipazione numerosa e sentita, confermando il valore sociale e educativo dell’iniziativa.

A partire dalle 15:30 dall’oratorio parrocchiale ha preso il via la sfilata del carro di Carnevale, realizzato nelle scorse settimane con grande cura e creatività da volontari, bambini e ragazzi della frazione. Un momento molto apprezzato, che ha portato colore, musica e sorrisi per le strade di Aquino.

Il carro è stato accolto dagli applausi della platea presente al campo Antonio Giotti, ed ha portato entusiasmo e movimento grazie al dj set montato dall'instancabile Giovanni Giotti. Al microfono c’erano i ragazzi di Smile, che hanno intrattenuto i piccoli per tutto il pomeriggio, e alla batteria - che suonava a ritmo con la musica - il talentuoso Gabriele Allegra. La festa si è poi spostata lungo le vie della frazione, con un trenino festante che si è creato alle spalle del carro, che ha concluso la sua corsa in piazza.

La manifestazione si è poi conclusa con la festa in piazza, animata in collaborazione con l’agenzia Smile, tra giochi, musica e intrattenimento per i più piccoli, in un clima di festa e serenità. Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento, ringraziando il Comune di Monreale, l'assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della giornata, oltre che le famiglie che hanno partecipato con entusiasmo. Un appuntamento che ha saputo rafforzare il senso di comunità e regalare un Carnevale semplice ma autentico, vissuto insieme.