Il sindaco Arcidiacono incontra il console generale della Georgia

Visita pure in duomo per ammirare i mosaici

MONREALE, 19 febbraio – Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono ha ricevuto oggi nella sede del comune una delegazione della Georgia guidata dal console generale, Irakli Koiava

L’incontro ha rappresentato un momento di dialogo strategico per rafforzare il legame tra le due comunità, esplorando nuove opportunità di collaborazione in ambito economico, turistico e sociale.

A fare gli onori di casa, oltre al sindaco Alberto Arcidiacono e al presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, gli assessori Patrizia Roccamatisi e Nadia Battaglia.

Durante il colloquio, Arcidiacono ha sottolineato l'importanza dell'accoglienza e del confronto tra culture diverse come volano per lo sviluppo del territorio. La delegazione georgiana composta, da Aliona Chkotua Ministra della giustizia e dell'integrazione Civile della Repubblica Autonoma di Abkhazia (Georgia); Sofia Kartsivadze - Primo consigliere dell'ambasciata della Georgia in Italia; Gia Gvazava - Deputato del Consiglio Supremo della Repubblica Autonoma di Abkhazia (Georgia)e da Leonarda Amella - Console Onorario della Georgia in Sicilia, ha espresso profondo apprezzamento per l’ospitalità ricevuta, auspicando l’avvio di percorsi condivisi che possano valorizzare le eccellenze di entrambi i Paesi. I rappresentanti istituzionali hanno anche fatto visita al duomo e sono stati accolti dal saluto del parroco don Nicola Gaglio.