Referendum, mercoledì 25 la nomina degli scrutatori

La commissione elettorale si riunirà nella sala consiliare alle ore 15,30

MONREALE, 20 febbraio – Si riunirà in pubblica adunanza mercoledì 25 febbraio alle ore 15.30 nella sede del Comune, presso la sala "Biagio Giordano" del complesso monumentale Guglielmo II, la commissione elettorale per la nomina degli scrutatori da impiegare in occasione del referendum costituzionale previsto per domenica 22 e lunedì 23 marzo si riunirà in pubblica adunanza.

L’avviso, firmato dal sindaco, richiama le principali norme che regolano i procedimenti referendari e la formazione degli uffici elettorali di sezione, oltre ai decreti del Presidente della Repubblica che hanno indetto la consultazione e definito il quesito. I cittadini saranno chiamati a esprimersi su una legge di revisione costituzionale riguardante diversi articoli della Carta, con particolare riferimento all’ordinamento giurisdizionale e all’istituzione della Corte disciplinare.

Durante la seduta verranno selezionati gli scrutatori iscritti all’apposito albo comunale, che saranno poi assegnati ai seggi elettorali per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio.

La convocazione è aperta al pubblico, in linea con i principi di trasparenza amministrativa, e rappresenta uno dei passaggi organizzativi fondamentali in vista dell’appuntamento referendario di marzo.