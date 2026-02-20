“Ciak si Include”, oggi il via al cine teatro Imperia

Una proiezione inclusiva, con l’assetto del cinema adattato alle esigenze sensoriali dei bambini con disabilità, insieme alle scuole di Monreale

MONREALE, 20 febbraio – Questa mattina al cineteatro Imperia si è svolta la proiezione del film “Il Robot Selvaggio” nell’ambito della rassegna “Ciak si Include!”, promossa dalla comunità educativa di Baida in collaborazione con il Comune di Monreale.

Un appuntamento che ha segnato un momento significativo per la città: per la prima volta l’assetto della sala cinematografica è stato adattato per rispondere alle esigenze sensoriali dei bambini con disabilità. Luci soffuse non completamente spente, volume calibrato, clima accogliente e maggiore libertà di movimento hanno reso possibile una fruizione serena dell’esperienza cinematografica, nel rispetto dei bisogni di tutti.

Fondamentale è stato il supporto del personale qualificato della comunità educativa di Baida, presente in sala, per accompagnare gli studenti e offrire assistenza educativa specializzata durante tutta la proiezione, garantendo un contesto sereno, accogliente e realmente inclusivo.

Un’iniziativa che non si limita all’accessibilità, ma che mette al centro il valore dell’inclusione reale. In sala erano presenti le scuole di Monreale, con studenti e docenti che hanno condiviso lo stesso spazio e la stessa emozione, senza distinzioni. Un’esperienza collettiva capace di trasformare il cinema in strumento educativo e occasione concreta di crescita sociale.

La rassegna prosegue anche nel pomeriggio con una seconda proiezione aperta alla cittadinanza, rafforzando il messaggio che l’inclusione è un valore che appartiene a tutta la comunità. Sono inoltre previste ulteriori date nelle prossime settimane, con nuovi appuntamenti pensati per coinvolgere progressivamente sempre più studenti, famiglie e cittadini.

“L’iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Alberto Arcidiacono e dall’assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Roccamatisi – si legge in una nota diffusa dal Comune – conferma l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere politiche culturali capaci di coniugare partecipazione, sensibilizzazione e diritti.

“L’inclusione non è uno slogan ma una pratica quotidiana. Oggi Monreale ha dimostrato che è possibile costruire momenti condivisi in cui ogni bambino si senta parte di una comunità accogliente.”

“Ciak si Include!” prosegue così nel suo percorso, rafforzando il legame tra scuola, cultura e territorio e affermando un principio fondamentale: la cultura è davvero tale quando è accessibile a tutti.