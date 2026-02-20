Assegno di maternità, da lunedì al via le domande

Ecco termini e modalità per poter presentare l’istanza

MONREALE, 20 febbraio – A partire da lunedì 23 febbraio, le madri residenti nel territorio comunale potranno presentare istanza per accedere al beneficio economico erogato dai servizi sociali.

L’assegno, previsto per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno corrente, consiste in un contributo complessivo di 2.065,50 euro (corrisposto in 5 mensilità da 413,10 euro ciascuna). Il contributo spetta qualora non si benefici già di trattamenti previdenziali di maternità superiori a tale soglia.

Per l’anno 2026, i criteri di accesso stabiliti dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia sono i seguenti: Soglia ISEE: Il valore massimo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è fissato a 20.668,26 euro. Ne hanno diritto le donne residenti a Monreale, cittadine italiane, comunitarie o in possesso di regolare permesso di soggiorno. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita o dell'ingresso del minore in famiglia.

Le istanze, corredate dalla documentazione necessaria, possono essere inoltrate secondo due modalità, presso gli uffici dell’Area 3 “Promozione sociale e territoriale” in Via Venero 117, nei seguenti orari: Lunedì e Giovedì: 08:30 – 11:30, Martedì: 15:00 – 17:30 oppure Via Email: Scrivendo all’indirizzo promozione.sociale@comune.monreale.pa.it.

"Si tratta di un sostegno concreto alle famiglie monrealesi in un momento delicato e importante come quello della nascita o dell’adozione di un figlio" dichiara l'assessore ai Servizi Sociali Riccardo Oddo.