Trasporto pubblico, Monreale cerca un nuovo gestore: bando da oltre 7,5 milioni in cinque anni

Le aziende interessate potranno presentare manifestazione d’interesse entro il prossimo 2 marzo

MONREALE, 20 febbraio – Il servizio di trasporto pubblico locale si prepara a una svolta a Monreale.

Il Comune, infatti, ha dato il via ad una manifestazione d’interesse per individuare un operatore economico a cui affidare la gestione degli autobus urbani per i prossimi cinque anni, con possibilità di rinnovo. Il servizio, ormai da decenni, come è noto, è stato svolto dalla ditta Giordano.

L’importo complessivo stimato dell’appalto supera i 7,5 milioni di euro, finanziati interamente attraverso i trasferimenti della Regione Siciliana. L’iniziativa nasce dall’esigenza di garantire continuità a un servizio considerato essenziale per la mobilità cittadina, soprattutto per i collegamenti tra il centro storico, le frazioni e punti strategici come scuole, uffici pubblici e cimitero comunale. L’amministrazione punta a un affidamento secondo le procedure previste adesso dalla normativa europea sul trasporto pubblico, mantenendo nel frattempo il servizio attivo in via emergenziale fino alla conclusione dell’iter.

Il futuro gestore, che pertanto dovrà essere individuato, dovrà assicurare otto linee di autobus, tra cui collegamenti con Pioppo, Aquino, Villaciambra, San Martino delle Scale e le aree periferiche. La percorrenza complessiva annua prevista, come recita il bando, è di circa 581 mila chilometri, con la possibilità di variazioni entro il limite del 3% senza modifiche al corrispettivo economico.

Tra gli obblighi principali figurano puntualità delle corse, accessibilità anche per persone con disabilità, informazione in tempo reale all’utenza e standard elevati di pulizia e comfort dei mezzi. Prevista inoltre la clausola sociale per il personale già impiegato dal concessionario uscente.

Il capitolato richiede autobus di classe ambientale Euro 6, ammettendo solo in parte veicoli Euro 5, e introduce l’obbligo di almeno un mezzo a emissioni zero, in linea con gli obiettivi di mobilità sostenibile. Tutti i bus dovranno essere dotati di sistemi GPS per il monitoraggio in tempo reale e di piattaforme digitali per informazioni e bigliettazione elettronica.

Il Comune manterrà poteri di vigilanza sulla qualità del servizio, con sanzioni fino a 3.000 euro per violazioni legate alla sicurezza e fino a 1.500 euro per corse non effettuate senza giustificato motivo. I pagamenti al gestore avverranno su base trimestrale, subordinati ai trasferimenti regionali.

Le candidature dovranno essere presentate entro il prossimo 2 marzo attraverso il portale telematico degli appalti comunali. Dopo la verifica dei requisiti, l’amministrazione procederà all’individuazione dell’operatore idoneo.