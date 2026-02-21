Si avvicina la riapertura di piazzetta Vaglica e la circolazione potrà tornare “all’antica”

Lo annuncia l’assessore al Traffico, Giuseppe Di Verde

MONREALE, 21 febbraio – Si avvicina la conclusione dei lavori di ripristino del basolato in Piazzetta Vaglica.

Ad annunciarlo è l’assessore alla Polizia Municipale, Giuseppe Di Verde, che ha anticipato l'avvio di una nuova fase per la viabilità cittadina a partire dalla prima settimana di marzo. La riapertura della piazza non rappresenterà solo il ripristino di uno scorcio storico del paese, ma segnerà il ritorno a una circolazione più fluida e familiare per i residenti e i commercianti della zona.

Secondo quanto reso noto dall'assessore, grazie a uno studio tecnico approfondito effettuato dal Comando di Polizia Municipale, il piano viario verrà ripristinato seguendo i criteri precedenti all'apertura del cantiere.

La novità più attesa riguarda il ripristino del vecchio senso di marcia, che permetterà nuovamente il transito: da via Palermo in direzione del centro storico; a seguire verso via Roma e via Veneziano, via Venero e corso Pietro Novelli.

L'obiettivo dell'amministrazione e del corpo di Polizia Municipale è quello di decongestionare le arterie secondarie che hanno assorbito il traffico negli ultimi mesi. "Il nuovo piano è frutto di un'analisi attenta dei flussi veicolari” ha spiegato Di Verde, sottolineando come la definizione dei lavori permetterà di armonizzare l'accesso della città con le rinnovate esigenze del basolato appena posato.

I nuovi accessi e la segnaletica aggiornata verranno installati nei prossimi giorni, così da rendere operativo il cambiamento entro i primi giorni di marzo.