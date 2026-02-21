Tantissima gente oggi alla sfilata dei carri allegorici

Il corteo è partito da piazza Inghilleri e si è concluso in piazza Guglielmo. LE FOTO

MONREALE, 21 febbraio – Grande partecipazione oggi pomeriggio per le strade di Monreale in occasione della “Grande Sfilata dei Carri Allegorici”.

Centinaia di persone, tra bambini, genitori e visitatori, hanno affollato il percorso da piazza Inghilleri fino a piazza Guglielmo, confermando il Carnevale monrealese come uno degli appuntamenti più attesi. L’iniziativa è stata organizzata dall’amministrazione comunale che ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento.

Il sindaco Alberto Arcidiacono ha commentato con entusiasmo la giornata: "Vedere la nostra città così viva e veder splendere il sorriso sui volti di tanti bambini è il traguardo più bello. Questa sfilata non è stata solo uno spettacolo di carri e maschere, ma un momento di vera coesione per la nostra comunità. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte per garantire sicurezza e divertimento".

"Siamo orgogliosi dell’incredibile risposta del pubblico - ha aggiunto l’assessore allo spettacolo Salvo Giangreco - La gioia di grandi e piccini è la prova che investire in eventi che valorizzano le nostre radici e il nostro territorio è la strada giusta. I carri allegorici hanno portato una ventata di magia e allegria che resterà nel cuore di tutti noi. Un plauso va alle maestranze e a tutti i partecipanti che hanno reso questa sfilata unica."

Il corteo, partito alle 16, ha visto sfilare opere di cartapesta di pregevole fattura, accompagnate da gruppi mascherati e animazione musicale. Il clima di festa ha coinvolto intere generazioni, rendendo omaggio allo spirito autentico del Carnevale e regalando a Monreale un pomeriggio indimenticabile di gioia condivisa.

L’amministrazione comunale ringrazia le forze dell’ordine, i carabinieri, la Protezione Civile e le associazioni locali per il fondamentale supporto tecnico e logistico.