Le aziende monrealesi «Miceli & Sensat» e «Disisa» in finale al concorso nazionale “Ercole Olivario”

La proclamazione dei vincitori si terrà a Perugia il 21 e 22 aprile

TRAPANI, 22 febbraio – Sono stati resi noti venerdì scorso presso la Camera di commercio di Trapani (nella foto) gli oli siciliani selezionati per la partecipazione al concorso “Ercole Olivario”, giunto quest’anno alla trentaquattresima edizione.

Sono due le aziende olivicole di Monreale che sono state ammesse alla finale nazionale: la «Miceli & Sensat», fondata nel 2017 dal monrealese Paolo Miceli e dallo spagnolo Sergio Sensat, e quella del «Feudo Disisa», che appartiene da oltre un secolo alla famiglia Di Lorenzo.

In questi anni, entrambe hanno ricevuto numerosi riconoscimenti e premi sia in Italia che all’estero per l’altissima qualità della loro produzione, affermandosi anche in ambito internazionale.

Istituito nel 1993, il concorso nazionale “Ercole Olivario” è promosso dall’Unione italiana delle camere di commercio e sostenuto dal ministero dell’Agricoltura, dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e dall’ICE, l’agenzia governativa che si occupa della promozione all’estero e dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, favorendone il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale sui mercati esteri.

La cerimonia per la proclamazione e la premiazione dei vincitori del prestigioso concorso si svolgerà a Perugia il 21 e 22 aprile.