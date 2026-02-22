Il monrealese Giuseppe Messina nominato giudice del World Dog Show 2026

L’evento organizzato dalla federazione internazionale cinofila si terrà a Bologna dal 3 al 7 giugno

MONREALE, 22 febbraio - L’organizzazione del World Dog Show 2026 che fa capo alla Federazione internazionale cinofila ha annunciato che il giudice Giuseppe Messina farà parte della giuria del prossimo concorso.

Giuseppe Messina, nato a Palermo nel febbraio 1973 e residente con i suoi cani a San Martino delle Scale, vanta una lunga e consolidata esperienza nel mondo cinofilo. Titolare dell’affisso “di San Martino delle Scale” — dove alleva Jack Russell e, più recentemente, anche Welsh Terrier insieme al collega Vincenzo Giusquiano — ha allevato nel tempo numerosi campioni riproduttori, italiani, esteri, internazionali, di lavoro e sociali.

Artista di formazione (Istituto d’Arte per il Mosaico di Monreale e Accademia di Belle Arti di Palermo) e laureato in giurisprudenza, porta al ruolo una preparazione eclettica unita a una passione di lunga data per cani e cavalli. E' stato consigliere e vicepresidente del Kennel Club Palermo e delegato ENCI . Dal 2016, esperto giudice specializzato nelle razze Terrier — in particolare nel Jack Russell — è oggi abilitato a valutare l’intero Gruppo 3, il Gruppo 4, il Gruppo 8, parte del Gruppo 5 e CAE 1, con esperienze giudicanti in manifestazioni regionali, nazionali e internazionali.

Inoltre, è anche giudice per le prove di lavoro in tana per Bassotti e Terrier , con cui ha arricchito ulteriormente il suo profilo professionale.