Addio a Emilio Matera, artista monrealese poliedrico e talentuoso

È stato per decenni anche insegnante di discipline pittoriche

MONREALE, 23 febbraio – È scomparso nei giorni scorsi a Palermo il monrealese Emilio Matera (nella foto), pittore, mosaicista e grafico di talento.

Dopo aver completato gli studi superiori presso l’Accademia di belle arti di Palermo come allievo di Totò Bonanno, Pippo Gambino e Alberto Ziveri, ha iniziato sin dal 1960 a esporre le proprie opere in diverse città sia in Italia che all’estero, conseguendo ovunque ampi consensi di critica e di pubblico.

Il noto critico palermitano Giovanni Cappuzzo ha così recensito la sua opera artistica: «La pittura di Emilio Matera si articola su un piano di ricerca formale che trova nel colore il suo motivo di base: un colore che negli accostamenti spesso ad elementi complementari, tonalmente sorretti da una sorta di forza d’urto, si decanta da ogni impurità e si filtra lentamente sino a raggiungere compiuta essenzialità espressiva in una sintesi dinamica che riscatta l’apparente geometricismo delle forme verso una specie di recupero dell’ampio spazio architettonico che costituisce la piattaforma esplicativa del suo linguaggio pittorico.

Case, tetti, vicoli e strade formano uno scenario giostrato su una tavolozza cromatica in cui prevalgono toni bassi e colori caldi, bruni, rossi e blu; i suoi cieli hanno quasi sempre l’indefinibile colore del tramonto siciliano, immersa in un fuoco crepuscolare morbido, un poco sensuale e percorso da una straziante vena di malinconia.

Nasce così una pittura che non si esaurisce in facili effetti cromatici, ma ha la consistenza di una meditata e avvertita ricerca formale volta a scavare in profondità verso conquiste più essenziali, legate a una realtà spirituale, sempre sinceramente ambita e cercata quale unico elemento condizionante». Oltre che per la sua poliedrica e intensa attività artistica, Emilio Matera è ricordato anche come apprezzato docente di discipline pittoriche presso vari istituti di istruzione superiore.