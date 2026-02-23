Al via i lavori sulla SP30 dopo la frana: obiettivo riaprire almeno una corsia tra Grisì e Camporeale

Stamattina sopralluogo tecnico sul luogo del cantiere

MONREALE, 23 febbraio – Si mette in moto la macchina degli interventi finalizzati a ripristinare la viabilità lungo la SP30, che collega la frazione di Grisì al comune di Camporeale, il cui manto stradale è stato compromesso da una recente frana.

Stamattina è stato effettuato un sopralluogo tecnico sul cantiere della strada al chilometro 9+100, dove sono ufficialmente iniziati i lavori. All’incontro erano presenti l’assessore alla Viabilità del Comune di Monreale, Giulio Mannino, e il consigliere provinciale Maurizio Costanza per verificare di persona l'avanzamento degli interventi e sollecitare una soluzione rapida. La frana è stata causata dalla rottura di una conduttura di scarico delle acque piovane, che ha eroso la sede stradale rendendola impraticabile.

È stata richiesta all'ufficio tecnico della Città Metropolitana la possibilità di un'apertura parziale di una carreggiata, per consentire il transito in sicurezza alle autovetture, ai mezzi agricoli e, soprattutto, alle autoambulanze in servizio tra Grisì e Camporeale. I lavori procedono speditamente e si prevede una conclusione in tempi brevi, compatibilmente con l’arrivo dei materiali necessari al consolidamento.

"L'asse viario è fondamentale per la nostra comunità – ha dichiarato Mannino – Abbiamo chiesto una valutazione tecnica per riaprire almeno una corsia e garantire il collegamento essenziale per i residenti, le aziende agricole e i mezzi di soccorso. L’impegno della politica è trasversale e punta esclusivamente alla risoluzione dei problemi dei cittadini". "Continueremo a vigilare - ha aggiunto il consigliere provinciale Maurizio Costanza affinché i lavori si concludano nel più breve tempo possibile, mettendo al primo posto la sicurezza e le necessità della popolazione locale".