Monreale, apre i battenti “Aesthetica Vitae”, il nuovo studio di medicina estetica e dermatologia

È del dottor Antonino Ferreri e del socio Vincenzo Puzzo. Si trova in via Roma, 33. LE FOTO

MONREALE, 24 febbraio – Ha aperto i battenti nei giorni scorsi “Aesthetica Vitae”, il nuovo studio di medicina estetica e dermatologia del dottor Antonino Ferreri e del socio Vincenzo Puzzo, sito a Monreale, in via Roma, 33.

Si tratta di uno spazio pensato per coniugare innovazione tecnologica, cura del dettaglio e benessere della persona. Mission dello studio sono medicina estetica e dermatologia, che lavorano insieme per preservare la salute della pelle, migliorare l’armonia del volto e accompagnare ogni paziente in un percorso naturale, graduale e personalizzato.

Lo studio si occupa di trattamenti di medicina estetica avanzata — come filler, tossina botulinica, biostimolazione, peeling e tecnologie laser — affiancati alla valutazione e gestione dermatologica delle principali condizioni cutanee. Un approccio integrato che unisce rigore scientifico, esperienza clinica e attenzione all’unicità di ogni persona, con l’obiettivo di ottenere risultati eleganti, equilibrati e rispettosi dei tempi biologici dei tessuti.