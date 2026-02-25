Al via il bando per la «Capitale italiana del libro»: per il 2027 Monreale può candidarsi

L’iniziativa è promossa dal ministero della Cultura

MONREALE, 25 febbraio – È stato pubblicato dal ministero della Cultura il bando per l’assegnazione del titolo di «Capitale italiana del libro» per l’anno 2027.

L’iniziativa riguarda il perseguimento di una serie di obiettivi strategici finalizzati al sostegno della lettura e al miglioramento dell’offerta culturale: fra questi, l’incentivazione alla frequentazione di biblioteche e librerie, nonché la diffusione della conoscenza del patrimonio editoriale e di buone pratiche di promozione della lettura.

Entro il 18 aprile i comuni che intendano candidarsi al titolo dovranno presentare l’istanza di partecipazione e il relativo dossier, predisponendo un apposito progetto culturale (di durata annuale) che indichi, tra l’altro, la valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e gli specifici obiettivi da perseguire.

L’esame delle candidature sarà svolto da una giuria formata da esperti di chiara fama nel settore della cultura e dell’editoria, che, vagliati i progetti pervenuti, procederà entro il 30 giugno alla selezione dei finalisti.

Per sostenere finanziariamente la realizzazione delle attività previste nella proposta vincitrice, è stato stanziato dal ministero della Cultura un contributo di 500.000 euro.

Monreale ha la possibilità di candidarsi per il 2027 come «Capitale italiana del libro», avendo peraltro ottenuto per il triennio 2024-2026 il riconoscimento di «Città che legge». C’è allora da sperare che l’amministrazione comunale sia interessata ad aderire al bando, con l’auspicato coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, della Curia arcivescovile, della Pro Loco e di altre qualificate organizzazioni che operano nel settore culturale.