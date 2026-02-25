Monreale, undici progetti di servizio civile universale finanziati:

Il Comune: “Un nuovo percorso di crescita per i giovani e per la città”

MONREALE, 25 febbraio – Il Comune di Monreale segna un risultato di particolare rilievo nel settore delle politiche giovanili e dei servizi alla comunità: sono stati ufficialmente finanziati undici progetti di Servizio Civile Universale.

L’iniziativa consentirà di attivare percorsi strutturati e formativi dedicati ai giovani del territorio, pronti a mettersi al servizio della collettività.

Questo straordinario traguardo è il frutto di un complesso lavoro di accreditamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di una meticolosa attività di progettazione. Il percorso è stato curato dall’avvocato Valeria Sapienza, funzionario del Comune di Monreale che ha gestito gli aspetti legali e procedurali, con il fondamentale supporto e l’accompagnamento tecnico della Tecno Staff società .cooperativa partner dell’Amministrazione comunale nell’accesso a questa importante opportunità.

I progetti approvati si articolano su più aree di attività, con l’obiettivo di generare un impatto sociale tangibile:Supporto e accompagnamento per anziani e persone con disabilità.Tutoraggio scolastico e supporto educativo per contrastare la dispersione e favorire l'inclusione.

Valorizzazione del patrimonio artistico e storico locale (inclusi i siti UNESCO) per potenziare la diffusione della bellezza del territorio.

Riqualificazione urbana e cura degli spazi pubblici per migliorare il decoro e la vivibilità della città.

L’iniziativa si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che per dodici mesi saranno protagonisti di un’esperienza formativa e professionale di alto valore. L’Amministrazione comunale sceglie così di investire concretamente sulle nuove generazioni, coinvolgendole attivamente nella gestione della "cosa pubblica".

Il Sindaco Alberto Arcidiacono ha espresso grande soddisfazione: «L’approvazione di undici progetti rappresenta un passaggio storico per Monreale. Offriamo ai nostri giovani un’occasione concreta di crescita e, al tempo stesso, potenziamo servizi fondamentali per la comunità. Desidero ringraziare sentitamente l’avvocato Valeria Sapienza per la preziosa cura del progetto e la Tecno Staff per la professionalità e la determinazione dimostrate: il loro supporto sinergico è stato determinante per raggiungere questo straordinario risultato».

Le modalità di partecipazione e i requisiti sono consultabili ai seguenti link: Dipartimento per le Politiche Giovanili: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2026/2/bando-ordinario-2026/

* Sito Tecnico: www.tecno-staff.it

* Canali ufficiali del Comune di Monreale.

Scadenza: Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 8 aprile 2026.