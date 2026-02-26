Monreale farà ancora parte dell’elenco dei “comuni montani”

L’ente continuerà a beneficiare dei contributi del FOSMIT

MONREALE, 26 febbraio – Il Consiglio dei ministri ha di recente adottato il regolamento sulla definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani, approvando contestualmente l’elenco degli enti che soddisfano i requisiti stessi.

Nell’intero territorio nazionale sono esattamente 3.715 i comuni che sono stati inseriti in questo elenco. Per quanto riguarda la provincia di Palermo sono oltre 60 quelli che vi rientrano: fra questi Altofonte, Belmonte Mezzagno, Cefalù, Cinisi, Corleone, Marineo, Montelepre, Piana degli Albanesi, Sancipirello, San Giuseppe Jato, Termini Imerese e anche Monreale.

Dal 2022 nel bilancio dello Stato è istituito un apposito “fondo” le cui risorse sono finalizzate alla promozione e alla realizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, con specifiche misure di sostegno destinate ai comuni italiani totalmente o parzialmente montani.

Nell’ambito di questo “fondo” alla Regione Siciliana per l’esercizio 2024 è stata assegnata la complessiva somma di oltre 11 milioni di euro: al Comune di Monreale spetta la quota di 29.402,48 euro, che la giunta Arcidiacono ha deliberato di destinare all’acquisto e alla posa in opera di segnaletica stradale e turistica, ai fini di una migliore fruizione e valorizzazione del territorio.

Le risorse del Fosmit (fondo per lo sviluppo delle montagne italiane) di cui l’ente ha beneficiato per il 2023 sono state utilizzate per acquistare un automezzo idoneamente attrezzato per il trasporto delle persone con disabilità.