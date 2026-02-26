Monreale, al via le istanze per beneficiare del contributo per la mensa scolastica

C’è tempo per presentare domanda fino al 27 marzo prossimo

MONREALE, 26 febbraio – L’amministrazione comunale di Monreale, attraverso l’area 3 "Promozione Sociale e Territoriale", annuncia l’apertura dei termini per la presentazione delle istanze relative al contributo economico per la riduzione delle spese della mensa scolastica.

L’iniziativa è rivolta alle famiglie con bambini e bambine (fascia 3-6 anni) frequentanti le scuole dell’infanzia statali del territorio per l’anno scolastico 2024/2025. Il fondo complessivo, derivante dal riparto regionale della Regione Siciliana, ammonta a 10.624,08 euro.

Requisiti di accesso

Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che rispondano ai seguenti criteri:

* Avere almeno un figlio iscritto alla scuola dell’infanzia a Monreale per l’anno scolastico 2024/2025.

* Aver regolarmente sostenuto i pagamenti per il servizio di refezione scolastica.

* Essere in regola con i pagamenti (assenza di morosità pregresse o attuali con il Comune).

* Non essere beneficiari di altri contributi per la stessa finalità.

Le domande, redatte sull’apposito modulo predisposto dall’Ente, dovranno pervenire nel periodo compreso tra il 27 febbraio e il 27 marzo 2026.

L'istanza può essere inoltrata secondo due modalità:

1. Via e-mail: inviando la documentazione all’indirizzo pubblicaistruzione@comune.monreale.pa.it.

2. Consegna a mano: presso l’Ufficio Pubblica Istruzione in Via Venero n. 117.

Documenti necessari: Attestazione ISEE 2024, copia del documento di identità e codice fiscale, ricevute di pagamento del servizio mensa e dichiarazione di non godimento di altri contributi analoghi.

Determinazione del contributo

L’importo spettante a ciascuna famiglia sarà calcolato in base al numero di domande ammesse. In caso di esubero di richieste rispetto ai fondi disponibili, verrà stilata una graduatoria basata sull’ordine crescente del valore ISEE, dando priorità ai redditi più bassi.

Informazioni e Contatti

L’avviso integrale e la modulistica sono disponibili sull’Albo Pretorio online del Comune di Monreale. Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione ai numeri 091 6564266 / 306 / 309 o scrivere alla mail sopra indicata.