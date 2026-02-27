Il catarratto “Anima Gentile” conquista Trento

Il tour di ARCA e AIS fa tappa nel cuore delle Dolomiti per raccontare l'eccellenza dell'autoctono siciliano

PALERMO, 27 febbraio – Il viaggio verso Nord del progetto “Catarratto, anima gentile della Sicilia” non accenna a fermarsi.

Dopo l’accoglienza entusiasta ricevuta nelle tappe emiliane, il tour promosso da ARCA (Associazione Regionale del Catarratto Autentico) in collaborazione con AIS (Associazione Italiana Sommelier) approda a Trento, territorio che per tradizione e cultura vanta una profonda sensibilità verso i grandi vini bianchi e la spumantistica.

L'evento, ha suscitato un interesse straordinario tra gli operatori del settore e gli appassionati locali, registrando rapidamente il sold out. L'obiettivo della masterclass è dimostrare come il Catarratto, vitigno principe della Sicilia occidentale, possa dialogare con i palati più esigenti grazie alla sua spiccata sapidità, freschezza e un’inaspettata capacità di invecchiamento.

Anche in questa tappa, l'attenzione è stata focalizzata sulla valorizzazione dei territori d'elezione, con un ruolo di primo piano per il Monreale DOC, le cui etichette rappresentano uno degli apici della ricerca qualitativa su questo vitigno.