Il catarratto “Anima Gentile” conquista Trento

Il tour di ARCA e AIS fa tappa nel cuore delle Dolomiti per raccontare l'eccellenza dell'autoctono siciliano
PALERMO, 27 febbraio – Il viaggio verso Nord del progetto “Catarratto, anima gentile della Sicilia” non accenna a fermarsi.
Dopo l’accoglienza entusiasta ricevuta nelle tappe emiliane, il tour promosso da ARCA (Associazione Regionale del Catarratto Autentico) in collaborazione con AIS (Associazione Italiana Sommelier) approda a Trento, territorio che per tradizione e cultura vanta una profonda sensibilità verso i grandi vini bianchi e la spumantistica.
L'evento, ha suscitato un interesse straordinario tra gli operatori del settore e gli appassionati locali, registrando rapidamente il sold out. L'obiettivo della masterclass è dimostrare come il Catarratto, vitigno principe della Sicilia occidentale, possa dialogare con i palati più esigenti grazie alla sua spiccata sapidità, freschezza e un’inaspettata capacità di invecchiamento.
Anche in questa tappa, l'attenzione è stata focalizzata sulla valorizzazione dei territori d'elezione, con un ruolo di primo piano per il Monreale DOC, le cui etichette rappresentano uno degli apici della ricerca qualitativa su questo vitigno.
Il 2025 va via: sarà un anno da non archiviare
MONREALE, 31 dicembre – Sarà molto difficile, anzi sarà forse impossibile, per la comunità monrealese, archiviare quest’anno come uno dei tanti. Come l’ennesimo che va in soffitta, tra gioie, dolori, rimpianti o speranze.