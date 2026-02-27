Anche al Comune di Monreale la Cgil esclusa dalla contrattazione decentrata

Il sindacato non ha sottoscritto il nuovo contratto nazionale di lavoro

MONREALE, 27 febbraio – Lunedì scorso è stato sottoscritto da Cisl, Uil e Csa il nuovo contratto nazionale del comparto Funzioni locali, che riguarda tra l’altro il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Monreale.

Secondo il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, l’accordo che è stato raggiunto dopo una lunga e complessa trattativa «rappresenta un equilibrio tra le legittime aspettative del personale del comparto e la sostenibilità del sistema».

Tuttavia, il documento che ha sancito l’intesa non è stato condiviso né sottoscritto dalla FP-Cgil, la cui segretaria nazionale Tatiana Cazzaniga ha dichiarato: «Non abbiamo firmato questo contratto perché non avremmo mai potuto accettare una proposta che, nei fatti, impoverisce le lavoratrici e i lavoratori degli enti locali».

Per diretta conseguenza della mancata adesione al contratto nazionale, i rappresentanti territoriali dello stesso sindacato sono destinati a restare fuori dalle sedute negoziali: d’ora in avanti, quindi, a Monreale non saranno più invitati a partecipare alle riunioni di contrattazione decentrata.

Alle elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria che si sono svolte nell’aprile dell’anno passato, la FP-Cgil al Comune di Monreale è riuscita a conquistare un solo seggio.

È probabile che le somme spettanti ai dipendenti comunali per gli arretrati relativi al triennio 2022-2024 vengano corrisposte unitamente al pagamento dello stipendio del mese di marzo.