Monreale, guasto al pozzo Termini: sospesa oggi l’erogazione idrica

MONREALE, 28 febbraio - L’AMAP informa che a Monreale, a causa dell’interruzione dell’alimentazione del Pozzo Termini, non è stato possibile effettuare il necessario accumulo al serbatoio “Croce” per la normale erogazione idrica.



In data odierna (28 febbraio) l’erogazione idrica resterà sospesa nelle vie di seguito elencate e nelle zone limitrofe:

via Venero, via Aldo Moro, via Biagio Giordano, via della Repubblica, via Strada Ferrata, via Santa Liberata, Via Mulini, via Mulinello, via Aquino e via Pezzingoli fino a via Valle Fiorita;

• Distretto Favara: vie Pezzingoli, Linea Ferrata, Cretazze, Favara e zone limitrofe;

• Distretto Ranteria: Centro Storico, piazza Vittorio Emanuele, via B. D’Acquisto, P. Novelli, B. Manfredi e zone limitrofe;

• Via Esterna Spartiviolo;

• C.da Strazzasiti;

• C.da Real Celsi;

• C.da Miccini.

Ogni ulteriore aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it o chiamando il numero verde 800-915333.