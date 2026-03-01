Accesso ai fondi per interventi nelle scuole, il Comune di Monreale si attiva tardivamente

L’assegnazione dei contributi regionali è con procedura “a sportello”

MONREALE, 1 marzo – Ammontano a sei milioni di euro le risorse che quest’anno la Regione Siciliana ha stanziato per interventi urgenti di manutenzione straordinaria negli istituti scolastici pubblici dell’Isola.

Sulla base di quanto indicato dalla circolare attuativa del 15 gennaio scorso, l’assegnazione dei fondi in favore degli enti locali e delle scuole interessate avviene tenendo conto delle richieste trasmesse, corredate dei relativi progetti, entro il limite di 40.000 euro per singolo intervento.

Le istanze vengono esaminate e ammesse a finanziamento con procedura “a sportello” e, quindi, secondo l’ordine cronologico di presentazione, con priorità in ogni caso per le opere da eseguire nelle strutture sottoposte a chiusura per esigenze di sicurezza, con conseguente sospensione delle attività didattiche.

Alla data del 20 febbraio sono pervenute all’assessorato regionale dell’Istruzione 305 richieste di contributo per interventi di carattere straordinario programmati in varie scuole primarie e secondarie sia di primo che di secondo grado; per l’ambito provinciale di Palermo, le istanze presentate riguardano lavori urgenti da realizzare in diversi plessi scolastici di Bagheria, Casteldaccia, Chiusa Sclafani, Ficarazzi, Giuliana, Partinico e San Giuseppe Jato.

L’amministrazione comunale di Monreale si è attivata tardivamente, per cui appaiono assai ridotte le possibilità di ottenere i fondi regionali per la manutenzione delle scuole, stante il fatto che nelle assegnazioni viene data precedenza alle richieste trasmesse con maggiore sollecitudine.

Per rifarsi a un antico ma sempre valido proverbio, siamo in presenza del tipico caso in cui “chi tardi arriva male alloggia”: e qui, purtroppo, si corre lo sconfortante rischio di non riuscire affatto ad “alloggiare”.

«Non curare la scuola - ha scritto Michele Serra - è una forma di sciatteria depressiva, un torto che si fa al presente e un sabotaggio in piena regola del futuro».