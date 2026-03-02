Monreale, il comune mette in vendita terreni e case popolari

Pubblicato un doppio avviso: asta pubblica ad aprile e possibilità di acquisto per gli assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

MONREALE, 2 marzo – Il comune avvia quella che vuole essere una nuova fase di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, mettendo in vendita terreni comunali e alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Due distinti avvisi pubblici, emanati dall’Ufficio Patrimonio, delineano un’operazione che punta da un lato a razionalizzare la gestione degli immobili dell’ente e dall’altro a reperire risorse economiche da reinvestire in interventi di riqualificazione.

Per quanto riguarda i terreni, si tratta di lotti provenienti dalla cessione del 30% di proprietà comunale. L’asta pubblica è fissata per il 23 aprile prossimo alle ore 12 presso gli uffici dell’Area Gestione Risorse – Servizio Patrimonio, in piazza Inghilleri. La procedura seguirà il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta, con esclusione di offerte al ribasso. L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché superiore all’importo stabilito.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del 21 aprile. I concorrenti saranno tenuti a presentare la documentazione richiesta e un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo offerto. L’aggiudicatario dovrà essere in regola con i tributi locali, versare l’intero importo entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva e rispettare il vincolo di non rivendere l’immobile per cinque anni dalla stipula del rogito. Tutte le spese notarili e accessorie resteranno a carico dell’acquirente. I terreni potranno essere visionati previo appuntamento con gli uffici comunali.

Parallelamente, l’amministrazione ha avviato la vendita di numerosi alloggi di edilizia residenziale pubblica inseriti nel piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2026-2028. L’iniziativa, prevista dalla normativa nazionale e regionale in materia, è rivolta esclusivamente agli assegnatari degli immobili indicati nell’elenco allegato all’avviso.

Potranno presentare richiesta di acquisto coloro che siano titolari di assegnazione definitiva da almeno due anni, in regola con il pagamento dei canoni di locazione e dei tributi locali, e che non risultino proprietari o titolari di diritti reali su un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare. Sarà inoltre necessario possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa sull’edilizia residenziale pubblica. Le domande, corredate dalla documentazione prevista, dovranno essere trasmesse via email o PEC all’Ufficio Patrimonio. Seguirà la verifica dei requisiti e la comunicazione degli adempimenti necessari per perfezionare la compravendita.