Monreale, grande partecipazione alla masterclass di canto moderno con Gaia Gentile

MONREALE, 2 marzo – Un evento che ha unito formazione, passione e consapevolezza artistica. Si è svolta a Monreale, presso la Libreria Santa Caterina, la Masterclass di canto moderno con Gaia Gentile, organizzata dalla Sicily Music Academy.

L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione di allievi provenienti da Monreale e da diversi comuni del territorio, confermando l’interesse crescente verso percorsi di alta formazione nel campo della musica moderna.

Gaia Gentile, artista e vocal coach apprezzata per il suo approccio che integra tecnica vocale, interpretazione e consapevolezza corporea, ha guidato i partecipanti in un lavoro intenso e coinvolgente. Non solo esercizi tecnici, ma un percorso finalizzato alla scoperta della propria identità artistica, alla gestione dell’emotività e alla costruzione di una presenza scenica autentica.

La giornata di studio si è trasformata in un momento di crescita condivisa, in cui confronto e ascolto hanno avuto un ruolo centrale. Un’esperienza che ha rappresentato anche una conferma del metodo formativo promosso dalla Sicily Music Academy: mettere al centro la persona, valorizzando talento, disciplina e sensibilità.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il direttore dell’Accademia, Davide Cutrona, che ha dichiarato:

«Eventi come questo rappresentano una tappa importante nel percorso che stiamo costruendo. Crediamo in una formazione seria, profonda e autentica. Questa masterclass è stata una conferma della direzione che abbiamo scelto, ma soprattutto è solo l’inizio di un cammino ancora più ampio, che porterà a Monreale nuove opportunità di crescita artistica e culturale».

L’evento ha contribuito ad arricchire l’offerta culturale della città, dimostrando come Monreale continui a essere un punto di riferimento per iniziative musicali di qualità e per giovani artisti desiderosi di investire seriamente nella propria formazione.