“Siciliando”, un successo per il gruppo folkloristico Trinacria Bedda

Lo spettacolo si è tenuto domenica scorsa al cine teatro Imperia

MONREALE, 3 marzo – Grande successo domenica scorsa al CineTeatro Imperia di Monreale, dove il Gruppo Folkloristico Trinacria Bedda ha portato in scena lo spettacolo “Più in alto del cielo – Siciliando”, conquistando il pubblico con un viaggio emozionante attraverso le quattro stagioni dell’anno.

Diretto da Patrizia Terzo, lo spettacolo ha raccontato l’anima più autentica della Sicilia, intrecciando canti popolari, danze tradizionali e quadri scenici capaci di rievocare atmosfere e mestieri di un tempo. Dalla raccolta delle olive alla vendemmia, passando per momenti di vita contadina, il pubblico è stato trasportato in un percorso fatto di memoria, identità e orgoglio culturale. Applauditissime le coreografie sulle note della tarantella e del suggestivo Ballo della Cordella, danza tradizionale di origine madonita che ha coinvolto ed entusiasmato la platea.

La serata è stata impreziosita dalla partecipazione di ospiti di rilievo, tra cui il Gruppo Folkloristico “La Via dei Mulini” di Partinico, il Gruppo Medievale Ventimiglia APS di Montelepre e la giovane cantante palermitana Elice, che con l’interpretazione del brano “Balla Balla Tarantella” ha riscosso un caloroso consenso.

Il Gruppo Trinacria Bedda ha voluto esprimere un sentito ringraziamento alla direzione del CineTeatro Imperia, rappresentata dal direttore artistico Toti Mancuso, per l’ospitalità e la collaborazione, nonché all’Amministrazione Comunale per la vicinanza e il sostegno al progetto folkloristico.

Lo spettacolo ha confermato ancora una volta la passione e l’impegno del Gruppo Folkloristico Trinacria Bedda nel custodire e valorizzare le tradizioni siciliane, trasformando il palcoscenico in un ponte tra passato e presente, nel segno dell’identità e dell’amore per la propria terra.