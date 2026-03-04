Rilascio della carta di identità elettronica, a Monreale si procede “all’antica”

Impossibile prenotare un appuntamento in modalità telematica

MONREALE, 4 marzo – «Prenotare l’appuntamento per il rilascio della Carta di Identità Elettronica è facile grazie alla piattaforma “Prenotazioni CIE” disponibile all’indirizzo prenotazionicie.interno.gov.it».

Accedendo al sito istituzionale del ministero dell’Interno, ci si imbatte in questa rassicurante informazione e si è così indotti a pensare che sia estremamente semplice fissare un appuntamento per ottenere la CIE, che, com’è ormai noto, dal prossimo 3 agosto sarà obbligatorio possedere in sostituzione della carta di identità cartacea.

In ogni parte d’Italia, attualmente sono innumerevoli le amministrazioni municipali che hanno aderito al sistema telematico di prenotazione per il rilascio del documento elettronico di riconoscimento.

Tuttavia, i cittadini di Monreale non possono usufruire di questa comoda opportunità: il Comune, infatti, non rientra fra gli enti che hanno attivato la procedura di prenotazione online: per concordare un appuntamento, quindi, non rimane che telefonare o recarsi personalmente all’ufficio anagrafe. In sostanza si va avanti “all’antica”: la semplificazione può attendere…

Per il rilascio (o il rinnovo) della carta di identità elettronica è richiesto il versamento della somma di 22,21 euro, con pagamento da effettuarsi con bonifico bancario o direttamente presso lo sportello comunale di piazza Inghilleri tramite Pos, mentre è escluso l’utilizzo del contante.

C’è da segnalare, infine, che le carte di identità rilasciate a partire dal prossimo 30 luglio a coloro che abbiano già compiuto il 70° anno di età al momento della richiesta avranno validità praticamente illimitata, per cui non saranno più soggette ad alcun periodico rinnovo.